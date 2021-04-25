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Twitter удалил твиты с критикой борьбы Индии с COVID-19 — по требованию правительства

Воскресенье, 25 апреля 2021, 03:45

По требованию правительства Индии Twitter удалил более 50 твитов, в которых критикуют действия Индии в связи с пандемией COVID-19.

Источник: The Verge

Детали: В пятницу правительство Индии прислало Twitter экстренный приказ о цензуре 52 твитов. Среди владельцев аккаунтов, которые подвергли цензуре - действующий член парламента Индии, два режиссера, актер и министр штата Западная Бенгалия. Один из твитов, который был подвергнут цензуре (но он доступен в других странах), принадлежит индийскому политику Молою Гхатаку, который обвинил премьер-министра Нарендру Моди в умалении серьезности ситуации.

"Индия никогда не простит премьер-министру @narendramodi недооценку ситуации с короной в стране и то, что он позволил такому количеству людей умереть из-за плохого управления. В то время, когда Индия переживает кризис здравоохранения, премьер-министр решил экспортировать миллионы вакцин в другие страны", - говорится в твите.

Представитель Twitter сказал The Verge, что компания может сделать определенные твиты недоступными для просмотра людьми в Индии, если они нарушают местное законодательство. Twitter сообщил владельцам учетных записей перед тем, как скрыть контент, чтобы они знали, что это было сделано в ответ на юридический запрос правительства Индии.

Законодательство Индии ограничивает публикацию материалов, которые правительство считает клеветническими или которые могут подстрекать к насилию.

Напомним: Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19.

Темы: Индиякоронавирус


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