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Україна опинилася на 11 місці у світі за поширеністю COVID-19

Неділя, 25 квітня 2021, 05:45

За добу 23 квітня у світі виявили 821 674 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Індії – 349 313 випадків, у Бразилії -  70 105, у США – 53 280.

У Туреччині виявили 40 596 нових хворих, а у Франції - 32 633.

Україна з 12 711 хворими знаходиться на 11 місці у світі – між Італією (13 817) та Філіппінами (9 661). Серед європейських країн Україна на 4 місці за цим показником.

 

Померли за добу 13 390 осіб. За щоденною кількістю хворих Україна – 9-та у світі та третя в Європі.

18,8 млн осіб хворіють, однак одужали – 125 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 23 квітня в Україні виявили 12,7 тисяч нових випадків COVID-19, хвороба забрала життя 392 людей. Госпіталізовано 3 508 осіб. Одужали - 13 687.

Теми: коронавірус


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