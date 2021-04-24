Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині

Протягом п'ятниці в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків Covid-19, хвороба забрала життя 392 людей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 508 осіб, летальних випадків – 392.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Повідомляється про одужання 13 687 людей.

Здійснено тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

За весь час пандемії в Україні захворіла вже 2 017 341 людина, померли від Covid 42 092 особи.

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