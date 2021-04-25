Украина оказалась на 11 месте в мире по распространенности COVID-19

За сутки 23 апреля в мире обнаружили 821 674 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 349 313 случаев, в Бразилии - 70 105, в США - 53 280.

В Турции обнаружили 40 596 новых больных, а во Франции - 32 633.

Украина с 12711 больными находится на 11 месте в мире - между Италией (13 817) и Филиппинами (9661). Среди европейских стран Украина на 4 месте по этому показателю.

Умерли за сутки 13390 человек. По ежедневному количеству больных Украина - 9-я в мире и третья в Европе.

18,8 млн человек болеют, однако выздоровели - 125 млн.

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Напомним: 23 апреля в Украине обнаружили 12,7 тысяч новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 392 человек. Госпитализированы 3508 человек. Выздоровели - 13687.