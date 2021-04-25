Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина оказалась на 11 месте в мире по распространенности COVID-19

Воскресенье, 25 апреля 2021, 05:45
Украина оказалась на 11 месте в мире по распространенности COVID-19

За сутки 23 апреля в мире обнаружили 821 674 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 349 313 случаев, в Бразилии - 70 105, в США - 53 280.

В Турции обнаружили 40 596 новых больных, а во Франции - 32 633.

Украина с 12711 больными находится на 11 месте в мире - между Италией (13 817) и Филиппинами (9661). Среди европейских стран Украина на 4 месте по этому показателю.

 

Умерли за сутки 13390 человек. По ежедневному количеству больных Украина - 9-я в мире и третья в Европе.

18,8 млн человек болеют, однако выздоровели - 125 млн.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 23 апреля в Украине обнаружили 12,7 тысяч новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 392 человек. Госпитализированы 3508 человек. Выздоровели - 13687.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: