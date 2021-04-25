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Доба на Донбасі минула без втрат — штаб

Неділя, 25 квітня 2021, 07:49

24 квітня на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Теми: війнаДонбасРосія


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