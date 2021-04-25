Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб

Воскресенье, 25 апреля 2021, 07:49

24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: войнаДонбассРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоОккупанты обстреляли окрестности Торецка, повреждены здания

Украинский нардеп взял бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Турция назвала слова Байдена грубейшей ошибкой

Министр обороны Польши: Путин хочет восстановить империю

Байден признал геноцид армян

Посольство РФ ответило на высылку дипломатов хамством про "маленький член"

Все новости...
война
Отвод Россией войск не меняет тот факт, что война продолжается: Евгений Будерацкий об эскалации на Востоке
Оккупанты 20 раз нарушали "тишину" — стреляли из жилых кварталов
Оккупанты 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе
Последние новости
07:49
Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб
07:27
У берегов Сирии атаковали иранский танкер, есть погибшие — СМИ
06:41
ВИДЕОНа заводе по упаковке кислорода в Бразилии произошел взрыв
05:45
Украина оказалась на 11 месте в мире по распространенности COVID-19
04:39
В АСЕАН достигли договоренности о событиях в Мьянме
03:45
Twitter удалил твиты с критикой борьбы Индии с COVID-19 — по требованию правительства
02:57
МИД Турции вызвало посла США после заявлений Байдена о геноциде армян
01:59
В COVID-больнице в Багдаде вспыхнул пожар, 23 пациента погибли
01:30
В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19
00:56
8 человек погибли из-за схода лавины в Индии
Все новости...