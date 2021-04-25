Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб
Воскресенье, 25 апреля 2021, 07:49
24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В пригороде Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.