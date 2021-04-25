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Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб

Воскресенье, 25 апреля 2021, 07:49
Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб

24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: войнаДонбассРосcия
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