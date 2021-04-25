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Погода у Вербну неділю: дощ та холод

Неділя, 25 квітня 2021, 08:54
Погода у Вербну неділю: дощ та холод

Вдень 25 квітня у більшості областей Україні очікується дощ, температура від 5° до 10° тепла, лише у південних регіонах до +14°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики попереджають, що 25 квітня збережеться холодна погода.

У більшості західних, північних та центральних областей невеликі короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів. Температура 5-10° тепла, на півдні та сході країни місцями до +14°.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. На високогір'ї Карпат вдень дощ з мокрим снігом, до 6° тепла.

У Києві після холодної ночі температура підніметься до 7-9° тепла. Вдень ймовірний короткочасний дощ.

На Київщині очікується холодна погода. Вдень невеликий дощ, температура від 5° до 10° тепла.

Відчутне потепління в Україну прийде у середині наступного тижня.

Теми: погодасвяткування
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