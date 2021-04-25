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Погода в Вербное воскресенье: дождь и холод

Воскресенье, 25 апреля 2021, 08:54

Днем 25 апреля в большинстве областей Украины ожидается дождь, температура от 5° до 10° тепла, только в южных регионах до +14°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Синоптики предупреждают, что 25 апреля сохранится холодная погода.

В большинстве западных, северных и центральных областей небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Температура 5-10° тепла, на юге и востоке страны местами до +14°.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. На высокогорье Карпат днем ​​дождь с мокрым снегом, ​​до 6° тепла.

В Киеве после холодной ночи температура поднимется до 7-9° тепла. Днем вероятен кратковременный дождь.

На Киевщине ожидается холодная погода. Днем небольшой дождь, температура от 5° до 10° тепла.

Ощутимое потепление в Украину придет в середине следующей недели.

Темы: погодапразднования


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