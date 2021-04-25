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Президент Індонезії визнав загибель військової субмарини, що потонула біля Балі

Неділя, 25 квітня 2021, 10:04
KRI Nanggala-402

Президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про загибель підводного човна KRI Nanggala-402 в Балійскому морі та висловив співчуття сім'ям екіпажу, на борту судна загинули 53 людини.

Джерело: Reuters

Деталі: Субмарина ВМС Індонезії перестала виходити на зв'язок під час навчань 21 квітня. На човні перебували 53 члени екіпажу.

Кілька днів тривала пошукова операція, втім безуспішно.

Пряма мова президента Індонезії: "Армія і флот змінили статус підводного човна KRI Nanggala-402 з "втратив зв'язок" на "потонулий". Весь індонезійська народ глибоко сумує через цю трагедію".

Передісторія: Субмарина припинила виходити на зв'язок у середу в той момент, коли готувалася провести торпедне навчання.

Після чого підводний човен опустився на глибину 600-700 метрів. При цьому він був розрахований на занурення не глибше ніж 500 метрів а запаси кисню на ньому були обмежені.

У суботу стало відомо, що під час пошукової операції було знайдено уламки субмарини неподалік від острова Балі.

Серед знайдених в ході пошукової операції об'єктів була пляшка змазки для перископа та прилад, який використовується для захисту торпед.

У пошуковій операції субмарини брали участь австралійський фрегат "Балларат" та американський розвідувальний літак "Посейдон".

Теми: зброя


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