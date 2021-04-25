Президент Индонезии признал гибель военной субмарины, которая утонула возле Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402 в Балийском море и выразил соболезнования семьям экипажа, на борту судна погибли 53 человека.

Источник: Reuters

Детали: Субмарина ВМС Индонезии перестала выходить на связь во время учений 21 апреля. На лодке находились 53 члена экипажа.

Несколько дней продолжалась поисковая операция, впрочем, безуспешно.

Прямая речь президента Индонезии: "Армия и флот изменили статус подводной лодки KRI Nanggala-402 с "потеряла связь" на "утонула". Весь индонезийский народ глубоко скорбит из-за этой трагедии".

Предыстория: Субмарина прекратила выходить на связь в среду в тот момент, когда готовилась провести торпедные учения.

После чего подводная лодка опустилась на глубину 600-700 метров. При этом она была рассчитана на погружения не глубже 500 метров, а запасы кислорода на ней были ограничены.

В субботу стало известно, что во время поисковой операции были найдены обломки подлодки недалеко от острова Бали.

Среди найденных во время поисковой операции объектов была бутылка смазки для перископа и прибор, который используется для защиты торпед.

В поисковой операции субмарины участвовали австралийский фрегат "Балларат" и американский разведывательный самолет "Посейдон".