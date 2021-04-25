Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівська область виходить із "червоної" зони

Неділя, 25 квітня 2021, 16:50
Львівська область виходить із червоної зони

З понеділка Львівська область переходить із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook

Деталі: Таке рішення було прийнято у неділю на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

Що передувало: За показниками МОЗ станом на 25 квітня Львівська область була віднесена до "червоної" зони.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщинакоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Львівщина
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: