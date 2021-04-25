Львівська область виходить із "червоної" зони
Неділя, 25 квітня 2021, 16:50
З понеділка Львівська область переходить із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook
Деталі: Таке рішення було прийнято у неділю на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Дослівно: "За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".
Що передувало: За показниками МОЗ станом на 25 квітня Львівська область була віднесена до "червоної" зони.
Українська правда