Львівська область виходить із "червоної" зони

З понеділка Львівська область переходить із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook

Деталі: Таке рішення було прийнято у неділю на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

Що передувало: За показниками МОЗ станом на 25 квітня Львівська область була віднесена до "червоної" зони.