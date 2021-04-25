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Львівська область виходить із "червоної" зони

Неділя, 25 квітня 2021, 16:50

З понеділка Львівська область переходить із "червоної" до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook

Деталі: Таке рішення було прийнято у неділю на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

Що передувало: За показниками МОЗ станом на 25 квітня Львівська область була віднесена до "червоної" зони.

Українська правда
Теми: Львівщинакоронавірускарантин


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