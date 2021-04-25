МОЗ оновило карантинні зони, у "червоній" – 10 областей і Київ

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ країни на карантинні зони, "червоними" залишаються 11 регіонів, зокрема, й столиця.

Джерело: дані МОЗ на 25 квітня

Деталі: Станом на суботу в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "жовтій" зоні - Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Що передувало:

23 квітня У МОЗ анонсували, що можуть скасувати "червоний" рівень епіднебезпеки у Одеській, Львівській, Київській, Запорізькій, Полтавській областях та у столиці.

З початку доби 25 квітня Одеська область вийшла з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки і потрапила до "жовтої".