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Львовская область выходит из "красной" зоны

Воскресенье, 25 апреля 2021, 16:50

С понедельника Львовская область переходит из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook

Детали: Такое решение было принято в воскресенье на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Что предшествовало: По показателям Минздрава по состоянию на 25 апреля Львовская область была отнесена к "красной" зоне.

Украинская правда
Темы: Львовщинакоронавирускарантин


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