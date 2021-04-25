У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

У суботу поліція Києва виявила 34 факти порушення карантинних вимог серед 793 перевірених об’єктів господарської діяльності, в тому числі розважальних закладів.

Джерело: поліція Києва

Пряма мова начальника поліції Києва Андрія Крищенка: "Упродовж доби поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади як "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", працювали попри заборону та приймали гостей.

Поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів.

За невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів – 81 постанову. Всього за добу було складено 34 протоколи та 209 постанов".

Що передувало: Минулих вихідних у центрі Києва закрили 5 ресторанів за порушення вимог карантину.