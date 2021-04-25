Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

Неділя, 25 квітня 2021, 18:48
У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

У суботу поліція Києва виявила 34 факти порушення карантинних вимог серед 793 перевірених об’єктів господарської діяльності, в тому числі розважальних закладів.

Джерело: поліція Києва

Пряма мова начальника поліції Києва Андрія Крищенка: "Упродовж доби поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади як "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", працювали попри заборону та приймали гостей.

Поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів.

За невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів – 81 постанову. Всього за добу було складено 34 протоколи та 209 постанов".

Що передувало: Минулих вихідних у центрі Києва закрили 5 ресторанів за порушення вимог карантину.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкарантинполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: