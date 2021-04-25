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В полиции Киева назвали очередные заведения, игнорировавшие карантин

Воскресенье, 25 апреля 2021, 18:48
В полиции Киева назвали очередные заведения, игнорировавшие карантин

В субботу полиция Киева обнаружила 34 факта нарушения карантинных требований среди 793 проверенных объектов хозяйственной деятельности, в том числе развлекательных заведений.

Источник: полиция Киева

Прямая речь начальника полиции Киева Андрея Крищенко: "В течение суток полицейские проверили 793 объектов и обнаружили 34 факта нарушения карантинных требований.

Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали несмотря на запрет и принимали гостей.

Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей.

За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, посетителей – 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений".

Что предшествовало: На прошлых выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинполиция
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