У центрі Києва закрили 5 ресторанів: порушували карантин

На вихідних у центрі Києва закрили 5 ресторанів за порушення вимог карантину.

Джерело: перший заступник мера Києва Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова Поворозника: "У місті Києві перевірили 40 закладів на дотримання карантинних вимог. П’ять закладів, що працювали з порушенням карантинних обмежень, закрили. Я переконаний, що всі мають знати "героїв"".

Деталі: За його словами, закрили:

Ресторан-караоке "LEO" на вулиці Володимирській, 4;

Ресторан "JUST CAFE" на вулиці Богдана Хмельницького, 39;

Ресторан "СТЕЙКХАУС" на вулиці Володимирській, 49;

Нічний клуб "Fifty club" на вулиці Антоновича, 50;

Нічний клуб "SPARKS" на вулиці Мечникова, 3".

Поворозник додав, що на підставі виявлених порушень на керівників закладів склали 3 протоколи. Крім того, 67 адмінпротоколів виписали на відвідувачів цих закладів.

Фото з facebook ПОворозника

За словами чиновника, у столиці працюють так звані групи контролю, які перевіряють дотримання різними закладами карантинних вимог.

Що було раніше: Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі, де депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.

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