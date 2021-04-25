Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" вперше за п'ять років виграло чемпіонат України

Неділя, 25 квітня 2021, 18:52
Динамо вперше за п'ять років виграло чемпіонат України

Київське "Динамо" у матчі 23 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 5:0 розгромило "Інгулець".

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Зустріч пройшла у Києві на НСК "Олімпійський" у неділю 25 квітня.

Після цієї перемоги "Динамо" за три тури до завершення чемпіонату випереджає "Шахтар" на 13 очок.

У матчі з "Інгульцем" кияни не дали супернику жодного шансу.

На п`ятій хвилині після розіграшу стандарту Ілля Забарний ударом головою робить рахунок 1:0. Через десять хвилин Артем Беседін робить рахунок 2:0. На старті другого тайму "Динамо" забиває третій гол. Після серії ударів результативний вийшов у Віктора Циганкова.

На 70 хвилині Циганков оформив дубль, пробивши у верхній кут воріт - 4:0. Після подачі кутового на 83 хвилині Денис Попов встановив остаточний рахунок у грі -5:0.

Для "Динамо" - це перше чемпіонство України з 2016 року.

 

Гірники ж у недільному поєдинку поступилися "Олександрії" з рахунком 0:2.

Передісторія:

  • На початку сезону "Динамо" очолив колишній багаторічний наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.
  • Призначення викликало протести з боку ультрас київського клубу, які постійно проводять акції з закликом звільнити румунського спеціаліста через те, що в минулому він негативно висловлювавався на адресу "Динамо" і легендарного тренера киян Валерія Лобановського.
  • Ультрас заявляли, що навіть чемпіонство не змінить їхньої точки зору.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: