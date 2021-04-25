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"Динамо" вперше за п'ять років виграє чемпіонат України

Неділя, 25 квітня 2021, 18:52

Київське "Динамо" у матчі 23 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 5:0 розгромило "Інгулець".

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Зустріч пройшла у Києві на НСК "Олімпійський" у неділю 25 квітня.

Після цієї перемоги "Динамо" за три тури до завершення чемпіонату випереджає "Шахтар" на 13 очок.

У матчі з "Інгульцем" кияни не дали супернику жодного шансу.

На п`ятій хвилині після розіграшу стандарту Ілля Забарний ударом головою робить рахунок 1:0. Через десять хвилин Артем Беседін робить рахунок 2:0. На старті другого тайму "Динамо" забиває третій гол. Після серії ударів результативний вийшов у Віктора Циганкова.

На 70 хвилині Циганков оформив дубль, пробивши у верхній кут воріт - 4:0. Після подачі кутового на 83 хвилині Денис Попов встановив остаточний рахунок у грі -5:0.

Для "Динамо" - це перше чемпіонство України з 2016 року.

Гірники ж у недільному поєдинку поступилися "Олександрії" з рахунком 0:2.

Передісторія:

  • На початку сезону "Динамо" очолив колишній багаторічний наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.
  • Призначення викликало протести з боку ультрас київського клубу, які постійно проводять акції з закликом звільнити румунського спеціаліста через те, що в минулому він негативно висловлювавався на адресу "Динамо" і легендарного тренера киян Валерія Лобановського.
  • Ультрас заявляли, що навіть чемпіонство не змінить їхньої точку зору.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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