Киевское "Динамо" в матче 23 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 5: 0 разгромило "Ингулец".

Источник: трансляция поединка

Детали: Встреча прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" в воскресенье 25 апреля.

После этой победы "Динамо" за три тура до окончания чемпионата опережает "Шахтер" на 13 очков.

В матче с "Ингульцом" киевляне не дали сопернику ни единого шанса.

На пятой минуте после розыгрыша стандарта Илья Забарный ударом головой делает счет 1:0 Десять минут Артем Беседин делает счет 2:0 на старте второго тайма "Динамо" забивает третий гол. После серии ударов результативный удар вышел у Виктора Цыганкова.

На 70 минуте Цыганков оформил дубль, пробив в верхний угол ворот - 4:0 После подачи углового на 83 минуте Денис Попов установил окончательный счет в игре -5:0.

Для "Динамо" - это первое чемпионство Украины с 2016 года.

Горняки же в воскресном поединке уступили "Александрии" со счетом 0:2.