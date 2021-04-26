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Европа и США отправляют Индии помощь из-за вспышки COVID-19

Понедельник, 26 апреля 2021, 00:35

Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Источник: Белый дом, The Guardian

Дословно сообщение Белого дома: "Подобно тому, как Индия направила помощь Соединенным Штатам, потому что наши больницы были перегружены в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудную минуту".

Детали: Отмечается, что США отправят сырье, необходимое Индии для производства вакцины AstraZeneca, а также терапевтические препараты, наборы для экспресс-диагностики, аппараты ИВЛ и защитное оборудование для передовых рабочих.

Кроме того, Великобритания отправляет в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных вентиляторов и 20 ручных вентиляторов. Ожидается, что помощь прибудет в Дели во вторник, а другие поставки будут доставлены позже на неделе.

Франция и Германия также собираются отправить кислород в ближайшие дни.

Отмечается, что противник Индии - Пакистан - также предложил медицинское оборудование и материалы после того, как премьер-министр Имран Хан написал в Twitter молитвы о "скорейшем выздоровлении".

Напомним:

  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19.  Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • Четвертый день подряд в Индии фиксируют рекордное количество новых заражений.
  • В Индии сделали более 140 млн прививок против коронавируса. Сейчас 8,47% человек получили одну дозу вакцины, а 1,55% - полностью вакцинированы.



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