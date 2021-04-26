У Німеччині медсестра підмінила вакцину від COVID-19 на фізрозчин
Через підміну вакцини від коронавірусу на фізрозчин проти медсестри Червоного Хреста у німецькому місті Вільгельмсхафен поліція почала розслідування.
Джерело: DW, сайт місцевої поліції
Деталі: Медсестра, яка розбила ампулу з вакциною BioNTech/Pfizer, замінила препарат на фізрозчин.
Спочатку вона намагалася приховати вчинене, але зізналася про те, що трапилося, колезі.
Жінку звільнили з роботи і Червоного хреста Німеччини. Поліція почала розслідування.
В той день щеплення зробили близько 200 особам, фізрозчин ввели шістьом.
Тести на наявність антитіл допоможуть встановити, кому саме.
Нагадаємо: Три федеральні землі Німеччини планують відкрити можливість щепитися вакциною AstraZeneca від коронавірусу для всіх охочих, у тому числі людей віком до 60 років.