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У Німеччині медсестра підмінила вакцину від COVID-19 на фізрозчин

Понеділок, 26 квітня 2021, 03:35

Через підміну вакцини від коронавірусу на фізрозчин проти медсестри Червоного Хреста у німецькому місті Вільгельмсхафен поліція почала розслідування.

Джерело: DW, сайт місцевої поліції

Деталі: Медсестра, яка розбила ампулу з вакциною BioNTech/Pfizer, замінила препарат на фізрозчин.

Спочатку вона намагалася приховати вчинене, але зізналася про те, що трапилося, колезі.

Жінку звільнили з роботи і Червоного хреста Німеччини. Поліція почала розслідування.

В той день щеплення зробили близько 200 особам, фізрозчин ввели шістьом.

Тести на наявність антитіл допоможуть встановити, кому саме.

Нагадаємо: Три федеральні землі Німеччини планують відкрити можливість щепитися вакциною AstraZeneca від коронавірусу для всіх охочих, у тому числі людей віком до 60 років.

Теми: Німеччинавакцинація


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