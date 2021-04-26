У Німеччині медсестра підмінила вакцину від COVID-19 на фізрозчин

Через підміну вакцини від коронавірусу на фізрозчин проти медсестри Червоного Хреста у німецькому місті Вільгельмсхафен поліція почала розслідування.

Джерело: DW, сайт місцевої поліції

Деталі: Медсестра, яка розбила ампулу з вакциною BioNTech/Pfizer, замінила препарат на фізрозчин.

Спочатку вона намагалася приховати вчинене, але зізналася про те, що трапилося, колезі.

Жінку звільнили з роботи і Червоного хреста Німеччини. Поліція почала розслідування.

В той день щеплення зробили близько 200 особам, фізрозчин ввели шістьом.

Тести на наявність антитіл допоможуть встановити, кому саме.

Нагадаємо: Три федеральні землі Німеччини планують відкрити можливість щепитися вакциною AstraZeneca від коронавірусу для всіх охочих, у тому числі людей віком до 60 років.