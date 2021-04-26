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В Германии медсестра подменила вакцину от COVID-19 на физраствор

Понедельник, 26 апреля 2021, 03:35

Через подмену вакцины от коронавируса на физраствор против медсестры Красного Креста в немецком городе Вильгельмсхафен полиция начала расследование.

Источник: DW, сайт местной полиции

Детали: Медсестра, разбила ампулу с вакциной BioNTech / Pfizer, заменила препарат на физраствор.

Сначала она пыталась скрыть содеянное, но призналась о том, что случилось, коллеге.

Женщину уволили с работы и Красного креста Германии. Полиция начала расследование.

В тот день прививки сделали около 200 лицам, физраствор ввели шестерым.

Тесты на наличие антител помогут установить, кому именно.

Напомним: Три федеральные земли Германии планируют открыть возможность привиться вакциной AstraZeneca от коронавируса для всех желающих, в том числе людей в возрасте до 60 лет.

Темы: Германиявакцинация


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