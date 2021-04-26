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На коронавірус у світі хворіє понад 19 мільйонів осіб

Понеділок, 26 квітня 2021, 05:37

За минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 14 місце у світі, 6 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань, у Туреччині – понад 38 тисяч, а у США – понад 34 тисячі випадків.

Окрім того, понад 32 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 24 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран та Колумбія.

Україна серед країн світу займає 14 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

 

У світі померли за добу 9 924 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 125 320 873 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 122 428 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • Протягом суботи, 24 квітня, в країні виявили ще 7 930 випадків коронавірусу, 231 хворий помер, 3,6 тисячі було госпіталізовано.

Українська правда
Теми: коронавірус


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