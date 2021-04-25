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В Україні майже 8 тисяч нових заражень Covid, 231 людина померла

Неділя, 25 квітня 2021, 08:22
В Україні майже 8 тисяч нових заражень Covid, 231 людина померла

Протягом суботи, 24 квітня, в країні виявили ще 7 930 випадків коронавірусу, 231 хворий помер, 3,6 тисячі було госпіталізовано.

Джерело: дані МОЗ

Серед 7 930 заражених – 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу до лікарень доправили 3 688 людей, хвороба забрала життя 231 українця.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

У суботу зафіксували 6 574 одужання.

Здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла вже 2 025 271 особа, летальних випадків – 42 323.

Нагадаємо:

  • Протягом п'ятниці в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків Covid-19, хвороба забрала життя 392 людей.
  • За добу 23 квітня у світі виявили 821 674 нових хворих на коронавірус, Україна опинилася на 11 місці у світі за поширеністю COVID.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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