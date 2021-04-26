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На коронавирус в мире болеет более 19 миллионов человек

Понедельник, 26 апреля 2021, 05:37

За минувшие сутки в мире диагностировали более 727 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США, Украина занимает 14 место в мире, 6 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 354 000 новых заражений, в Турции - более 38 000, а в США - более 34 000 случаев.

Кроме того, более 32 000 больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции - более 24 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 14 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.

В мире умерли за сутки 9924 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 125320873 лица. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3122428 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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