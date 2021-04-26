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У Карпатах відновили пошуки зниклого ще у лютому туриста

Понеділок, 26 квітня 2021, 07:12
У Карпатах відновили пошуки зниклого ще у лютому туриста

У неділю гірські рятувальники поновили пошуки 40-річного туриста з Києва, який заблукав у горах у заметіль ще 13 лютого.

Джерело: ГУ ДСНС у Закарпатській області

Деталі: Оскільки сніговий покрив у гірській місцевості зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де ймовірно заблукав турист.

Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень та 4 одиниці техніки, серед яких – всюдихід Богун.

Також до пошуків долучились 8 волонтерів з Києва.

Крім того, для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

Пошуковими групами обстежено схили та водозбірники гори Гимба та Жид-Магура.

Незважаючи на відновлення пошуків, зниклого туристаа не знайдено.

Передісторія:

  • Станом на ранок 15 лютого у Карпатах другу добу шукали заблукалого туриста з Києва.

Українська правда

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Теми: Карпатитуризм
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