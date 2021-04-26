В Карпатах возобновили поиски пропавшего еще в феврале туриста
В воскресенье горные спасатели возобновили поиски 40-летнего туриста из Киева, который заблудился в горах в метель еще 13 февраля.
Источник: ГУ ДСНС в Закарпатской области
Детали: Поскольку снежный покров в горной местности сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист.
Наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений и 4 единицы техники, среди которых - вездеход Богун.
Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева.
Кроме того, для воздушного мониторинга территории было привлечено беспилотный летательный аппарат.
Поисковыми группами обследовано склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.
Несмотря на восстановление поисков, пропавшего туриста не нашли.
Предыстория:
- По состоянию на утро 15 февраля в Карпатах вторые сутки искали заблудившегося туриста из Киева.