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Частину журналістів не пускали на захист дисертації Киви

Понеділок, 26 квітня 2021, 12:41
Частину журналістів не пускали на захист дисертації Киви

Частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви, який відбувається у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості, нібито через карантинні обмеження.

Джерело: журналістка УП з місця події 

Деталі: Серед журналістів, яких не пустили є УП, "5 канал", "24 канал", журналіст Данило Мокрик.

За словами присутніх, всередину Інституту впустили заборонені телеканали "112" та "NewsOne". Також дозволили зайти представникам "hromadske" та "1+1". На очах УП  до закладу зайшли двоє журналісток каналу "Перший незалежний", який створили після санкції проти "112" та "NewsOne".

Журналіст Bihus.info Данило Мокрик викликав поліцію. Один з двох працівників Нацполіції, які прибули на виклик, Назар Ткач заявив УП, що він не може припинити перешкоджання журналістській діяльності.

За його словами, журналістам треба чекати приїзд слідчої групи, мовляв, "це їхні повноваження" – реагувати на перешкоджання журналістам.

УП звернулась до речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка стосовно бездіяльності поліцейських. Він відповів, що поки не може прокоментувати ситуацію і пообіцяв її з'ясувати.

О 12:20, коли в Інститут приїхав вже третій представник поліції, журналістів вже ж таки пустили всередину. Їх посадили в окреме приміщення, де вони дивляться онлайн-трансляцію захисту дисертації.

Ольга Кириленко, УП
Теми: ОПЗЖосвіта
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