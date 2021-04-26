Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Часть журналистов не пустили на защиту диссертации Киви

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:08

Часть журналистов не пустили на защиту кандидатской диссертации нардепа Ильи Кивы, которая проходит в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости, якобы из-за карантина.

Источник: журналистка УП с места событий

Детали: Среди журналистов, которых не пустили есть УП, "5 канал", "24 канал", журналист Даниил Мокрик.

По словам присутствующих, внутрь Института впустили запрещены телеканалы "112" и "NewsOne". Также разрешили зайти представителям "hromadske" и "1+1". На глазах УП в учреждение зашли двое журналисток канала "Первый независимый", который создали после санкции против "112" и "NewsOne".

Журналист hromadske Даниил Мокрик вызвал полицию. Один из двух работников Нацполиции, прибывших на вызов, Назар Ткач заявил УП, что он не может прекратить препятствование журналистской деятельности.

По его словам, журналистам надо ждать приезда следственной группы, мол, "это их полномочия" – реагировать на препятствования журналистам.

УП обратилась к пресс-секратарю Министерства внутренних дел Артему Шевченко относительно бездеятельности полицейских. Он ответил, что пока не может прокомментировать ситуацию и пообещал ее выяснить.

Ольга Кириленко, УП
Темы: ОПЗЖобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из РФ

Евросоюз уже летом откроет границы для вакцинированных – глава Еврокомиссии

В воскресенье 5 тысяч больных COVID зафиксировали в Украине, выздоровели 6,9 тысячи

Главные новости воскресенья и ночи: обновленные карантинные зоны, список "недружественных стран" от РФ

Победители "Оскар-2021": триумф Энтони Хопкинса, "Земли кочевников" и "Души"

видеоВо время третьего полета на Марсе вертолет NASA установил рекорд

Все новости...
ОПЗЖ
ОПЗЖ внесла 2 млн залога за подозреваемого в госизмене "эксперта" Дудкина
Против Рабиновича открыли дело по карте без Крыма
В "Слуге народа" заявляют, что ОПЗЖ и "Батькивщина" блокируют законопроекты о евробляхах
Последние новости
11:21
У Ахметова готовят новую партию и отмежевываются от ОПЗЖ
11:10
В Украине началась национальная неделя вакцинации
11:08
Часть журналистов не пустили на защиту диссертации Киви
11:04
фотоУкраинские военные провели учения по прикрытию побережья
10:46
"Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию
10:27
В Минздраве разработали план по профилактике населения от радиации в случае новой аварии
10:18
Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из РФ
10:16
Украина увеличила расходы на оборону, Россия потратила меньше, чем планировала – SIPRI
09:53
Курс гривни укрепился к доллару и евро
09:39
В Киеве и 8 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против коронавируса
Все новости...