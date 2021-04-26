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Часть журналистов не пускали на защиту диссертации Киви

Понедельник, 26 апреля 2021, 12:41
Часть журналистов не пускали на защиту диссертации Киви

Часть журналистов не пустили на защиту кандидатской диссертации нардепа Ильи Кивы, которая проходит в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости, якобы из-за карантина.

Источник: журналистка УП с места событий

Детали: Среди журналистов, которых не пустили есть УП, "5 канал", "24 канал", журналист Даниил Мокрик.

По словам присутствующих, внутрь Института впустили запрещены телеканалы "112" и "NewsOne". Также разрешили зайти представителям "hromadske" и "1+1". На глазах УП в учреждение зашли двое журналисток канала "Первый независимый", который создали после санкции против "112" и "NewsOne".

Журналист Bihus.info Даниил Мокрик вызвал полицию. Один из двух работников Нацполиции, прибывших на вызов, Назар Ткач заявил УП, что он не может прекратить препятствование журналистской деятельности.

По его словам, журналистам надо ждать приезда следственной группы, мол, "это их полномочия" – реагировать на препятствования журналистам.

УП обратилась к пресс-секратарю Министерства внутренних дел Артему Шевченко относительно бездеятельности полицейских. Он ответил, что пока не может прокомментировать ситуацию и пообещал ее выяснить.

В 12:20, когда в Институт приехал уже третий представитель полиции, журналистов все же пустили внутрь. Их посадили в отдельное помещение, где они смотрят онлайн-трансляцию защиты диссертации.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: ОПЗЖобразование
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