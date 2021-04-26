Разумков розповів про плани Ради на тиждень: як мінімум 2 позачергових засідання

На нинішньому пленарному тижні заплановано 2 позачергових засідання Верховної Ради, але їх кількість може бути більшою.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 26 квітня

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про порядок денний сьогоднішнього тижня, він буде складатись із двох складових: перша, це пленарні засідання, ми поки що знаходимось у розгляді питання №2194, там залишилась ще 861 правка, і я сподіваюсь, що за цей тиждень ми зможемо їх пройти

Паралельно з цим звернулися і звертаються народні депутати… Про два позачергові засідання ми можемо вже говорити".

Деталі: Від себе Разумков звернувся до нардепів з проханням, щоб порядок питань, які включаються в позачергові засідання відповідав викликам і проблемам, "які відчувають в першу чергу люди на вулиці".

За словами спікера, станом на сьогодні – планується два позачергових засідання, на які винесуть 14 питань.