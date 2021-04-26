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Разумков рассказал о планах Рады в неделю: как минимум 2 внеочередных заседания

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:42

На нынешней пленарной неделе запланировано 2 внеочередных заседания Верховной Рады, но их количество может быть больше.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета 26 апреля

Прямая речь: "Если мы говорим о повестке дня сегодняшней недели, он будет состоять из двух составляющих: первая, это пленарные заседания, мы пока находимся в рассмотрении вопроса №2194, там осталась еще 861 правка, и я надеюсь, что за эту неделю мы сможем их пройти.

Параллельно с этим обратились и обращаются народные депутаты ... О двух внеочередные заседания мы уже можем говорить".

Детали: От себя Разумков обратился к нардепам с просьбой, чтобы порядок вопросов, включаемых в внеочередные заседания отвечал вызовам и проблемам, которые "испытывают в первую очередь люди на улице".

По словам спикера, на сегодня - планируется два внеочередных заседания, на которые вынесут 14 вопросов.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада


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