Аварії на ЧАЕС були й до 26 квітня 1986 року – СБУ

Аварії на Чорнобильській атомній електростанції траплялися і до катастрофи 26 квітня 1986 року, повідомляє Служба безпеки України з посиланням на радянські архіви.

Джерело: СБУ

Деталі: До 35 роковин Чорнобильської трагедії Державний архів Служби безпеки України публікує секретні документи КДБ: найпершу доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип’яті та прилеглих районів.

Також СБУ оприлюднює маловідомі факти, які приховувала радянська влада.

Так, архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках.

У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалась "в 60 разів вища, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі".

Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон".

А згодом з’явилися документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі у Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.

8 липня 1986 року з’явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.

СБУ також зазначає, що у жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П’єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип’яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

Довідка: Архів СБУ та Український інститут національної пам’яті у попередні два роки опублікували дві збірки документів щодо ЧАЕС: "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період" (2019 рік, 210 документів 1986–1991 рр) і "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії" (2020 рік, 229 документів за 1971-1986 рр).

СБУ

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