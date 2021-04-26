Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аварії на ЧАЕС були й до 26 квітня 1986 року – СБУ

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:57
Аварії на ЧАЕС були й до 26 квітня 1986 року – СБУ
Фото Дмитра Ларіна, УП

Аварії на Чорнобильській атомній електростанції траплялися і до катастрофи 26 квітня 1986 року, повідомляє Служба безпеки України з посиланням на радянські архіви. 

Джерело: СБУ

Деталі: До 35 роковин Чорнобильської трагедії Державний архів Служби безпеки України публікує секретні документи КДБ: найпершу доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип’яті та прилеглих районів.

 

Також СБУ оприлюднює маловідомі факти, які приховувала радянська влада.

Так, архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках.

У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалась "в 60 разів вища, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі".

Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон". 

А згодом з’явилися документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі у Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.

8 липня 1986 року з’явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.

СБУ також зазначає, що у жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П’єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип’яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

Довідка: Архів СБУ та Український інститут національної пам’яті у попередні два роки опублікували дві збірки документів щодо ЧАЕС: "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період" (2019 рік, 210 документів 1986–1991 рр)  і "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії" (2020 рік, 229 документів за 1971-1986 рр).

 
СБУ

Читайте також: Місто, якого нема. Що відбувається в Чорнобилі і як тут живуть самосели

Історична правда: "Ситуація в Прип’яті нормальна, рівень радіації контролюється..."

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧорнобильісторіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Чорнобиль
У Чорнобильській зоні помітили нового птаха
Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ
Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: