Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аварии на ЧАЭС были и до 26 апреля 1986 года – СБУ

Понедельник, 26 апреля 2021, 13:57
Аварии на ЧАЭС были и до 26 апреля 1986 года – СБУ
Фото Дмитрия Ларина, УП

Аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до катастрофы 26 апреля 1986 года, сообщает Служба безопасности Украины со ссылкой на советские архивы.

Источник: СБУ

Детали: К 35 годовщине Чернобыльской трагедии Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

 

Также СБУ обнародует малоизвестные факты, которые скрывала советская власть.

Так, архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

После аварии советские власти искали разные "теории заговора", но не признавали реальности. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается с заграницей".

А потом появились документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемости и прочее.

СБУ также отмечает, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Справка: Архив СБУ и Украинский институт национальной памяти в предыдущие два года опубликовали два сборника документов о ЧАЭС: "Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период" (2019 год, 210 документов 1986-1991 гг) и "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии "(2020 год, 229 документов за 1971-1986 гг).

 
СБУ

Читайте также: Город, которого нет. Что происходит в Чернобыле и как здесь живут самоселы

Историческая правда: "Ситуация в Припяти нормальная, уровень радиации контролируется ..."

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧернобыльисторияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: