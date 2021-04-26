В Кремле ждут встречи Байдена с Путиным летом

Встреча Байдена (в то время вице-президент США) и Путина (тогда премьер-министр России), Москва, март 2011 года. Фото: ТАСС

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам в понедельник, передает ТАСС

Прямая речь: "Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах… еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности...

Пока не называлась ни одна страна, (где может пройти встреча - ред)".

Детали: При этом Песков оставил без комментариев возможность встречи лидеров двух стран во время запланированного на середину июня европейского турне Байдена, добавив, что такое предложение "было во время телефонного разговора" президентов.

Предыстория: 13 апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Американский лидер также предложил Путину в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.