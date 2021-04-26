Бойовики обстріляли піротехніків, які розміновують територію біля Гнутового

Внаслідок ворожих обстрілів евакуювали особовий склад піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій з місця проведення розмінування у Гнутовому Донецької області.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "26 квітня приблизно з 8:00 до 08:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС... На момент обстрілу на місці знаходилось 23 представника ДСНС та 5 одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку.

На даний час роботи припинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. На щастя, загиблих та постраждалих немає".

Деталі: Зазначається, що наприкінці березня піротехніки ДСНС України приступили до чергової фази розмінування в рамках співпраці з представництвом "The HALO Trust" в Україні на ділянці Гнутове 1 загальною площею 12 гектарів.

Головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів з метою зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.

Роботи тривають чи не щодня. Ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування, тож піротехніки ризикують власним життям.