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Боевики обстреляли пиротехников, которые разминируют территорию возле Гнутово

Понедельник, 26 апреля 2021, 17:05
Боевики обстреляли пиротехников, которые разминируют территорию возле Гнутово

Вследствие вражеских обстрелов эвакуировали личный состав пиротехнических подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с места проведения разминирования в Гнутово Донецкой области.

Источник: ГСЧС

Дословно: "26 апреля примерно с 8:00 до 8:40 утра, в результате нарушения режима тишины, произошли обстрелы садового общества у села Гнутово, что вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС... на момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок.

В настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия. К счастью, погибших и пострадавших нет".

Детали: Отмечается, что в конце марта пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества с представительством "The HALO Trust" в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров.

 

Главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.

Работы продолжаются почти каждый день. Ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения, поэтому пиротехники вдвойне рискуют собственной жизнью.

Украинская правда

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Темы: войнаОРДЛОГСЧС
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