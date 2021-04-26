Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін зобов'язав викликати на військові збори росіян, які перебувають у запасі

Понеділок, 26 квітня 2021, 17:35

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян, які перебувають в запасі, на військові збори у 2021 році.

Джерело: текст указу на порталі правової інформації РФ

Дослівно: "Викликати у 2021 році громадян РФ, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ і органах Федеральної служби безпеки".

Деталі: Уряду РФ і органам виконавчої влади суб'єктів доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом громадян на військові збори і проведенням цих зборів.

Передісторія:

  • 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
  • За даними Міноборони РФ, до маневрів залучили понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.

Українська правда
Теми: РосіяПутінармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія висилає українського дипломата

Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"

НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ – NYT

Зеленський: Все йде до того, що зустріч з Путіним буде

фото, відеоКива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН

Усі новини...
Росія
Росія висилає дипломата посольства України в Москві
Штаби Навального призупинили роботу
У Молдову привезли вдвічі менше російської вакцини, ніж заявляв Додон - ЗМІ
Останні новини
18:15
Найбільша фракція Європарламенту виступила за розширення санкцій проти РФ
18:13
Скільки українців одружилося та розлучилося від початку року
18:08
Гривня зміцніла на закритті міжбанку
18:07
Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака
18:05
Окупанти змусили українських військових відстрілюватись
17:48
Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики
17:36
Росія висилає українського дипломата
17:35
Путін зобов'язав викликати на військові збори росіян, які перебувають у запасі
17:15
НБУ надав 4 банкам 200 мільйонів короткого рефінансу
17:14
Ексголову Кіровоградської ОДА судитимуть за вимагання хабаря
Усі новини...