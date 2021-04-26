Путін зобов'язав викликати на військові збори росіян, які перебувають у запасі
Понеділок, 26 квітня 2021, 17:35
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян, які перебувають в запасі, на військові збори у 2021 році.
Джерело: текст указу на порталі правової інформації РФ
Дослівно: "Викликати у 2021 році громадян РФ, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ і органах Федеральної служби безпеки".
Деталі: Уряду РФ і органам виконавчої влади суб'єктів доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом громадян на військові збори і проведенням цих зборів.
Передісторія:
- 22 квітня в Криму пройшов основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ.
- За даними Міноборони РФ, до маневрів залучили понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму пройшли успішно, і що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.
Українська правда