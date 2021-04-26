Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян, які перебувають в запасі, на військові збори у 2021 році.

Джерело: текст указу на порталі правової інформації РФ

Дослівно: "Викликати у 2021 році громадян РФ, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ і органах Федеральної служби безпеки".

Деталі: Уряду РФ і органам виконавчої влади суб'єктів доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом громадян на військові збори і проведенням цих зборів.

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