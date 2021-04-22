Росія почала великі військові навчання в Криму, приїхав міністр оборони

Росія залучила до військових навчань в окупованому нею Криму 10 тис. військових і 40 бойових кораблів.

Джерело: російське інформагентство "Интерфакс"

Деталі: За інформацією Міноборони РФ, в активній фазі навчань беруть участь понад 10 тис. військовослужбовців, задіяно 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі понад 40 бойових кораблів і 20 судів забезпечення Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

У четвер до Криму на активну фазу навчань прилетів міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Предісторія: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Нарощування військ РФ в окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки.