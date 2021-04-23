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У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:46
У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на обороннное відомство РФ

Деталі: У Міноборони РФ повідомили, що 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, "приступили до повернення в пункти постійної дислокації".

Дослівно: "На цей час військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції навантаження і аеродроми, йде погрузка на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації".

Передісторія:

  • Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
  • В окупованому нею Криму Росія залучила до військових навчань  10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає відведення російських військ від кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаКримокупація
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