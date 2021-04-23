У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму
П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:46
Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на обороннное відомство РФ
Деталі: У Міноборони РФ повідомили, що 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, "приступили до повернення в пункти постійної дислокації".
Дослівно: "На цей час військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції навантаження і аеродроми, йде погрузка на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації".
Передісторія:
- Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.
- В окупованому нею Криму Росія залучила до військових навчань 10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.
- 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає відведення російських військ від кордону.