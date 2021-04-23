У Міноборони РФ заявили, що почали повертати війська з навчань в окупованому Криму

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на обороннное відомство РФ

Деталі: У Міноборони РФ повідомили, що 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, "приступили до повернення в пункти постійної дислокації".

Дослівно: "На цей час військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції навантаження і аеродроми, йде погрузка на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації".

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