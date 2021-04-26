Окупанти змусили українських військових відстрілюватись

Російсько-окупаційні війська протягом понеділка шість разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі. Довелося стріляти у відповідь.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Деталі: Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ — ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілював позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На дії російсько-окупаційних військ Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.