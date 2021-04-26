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Оккупанты заставили украинских военных отстреливаться

Понедельник, 26 апреля 2021, 18:05
Оккупанты заставили украинских военных отстреливаться

Российско-оккупационные войска в течение понедельника шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Пришлось стрелять в ответ.

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: В частности, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреливал позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На действия российско-оккупационных войск Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаООС
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