Оккупанты заставили украинских военных отстреливаться

Российско-оккупационные войска в течение понедельника шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Пришлось стрелять в ответ.

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: В частности, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреливал позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На действия российско-оккупационных войск Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.