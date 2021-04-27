У космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону

У Сполучених Штатах 26 квітня о 23:47 за київським часом успішно запустили надважку ракету Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance із секретним вантажем Національного розвідувального управління США.

Джерело: United Launch Alliance, Liga.net

Деталі: Це був 13-й запуск ракети в конфігурації "Хеві".

За кілька секунд до відриву ракети від землі в систему двигунів для їхнього охолодження впорснули рідкий водень, який планово спалахнув.

Коли горів "непідкислений" O2 водень, з боку здавалося, ніби трапилася аварія, і ракета зараз вибухне. Це особливість Delta IV Heavy.

Трансляція закінчилася відразу після "відстрілу" половинок головного обтічника. Таймлайну після цього немає, адже місія засекречена.

Попередній KH-11 (17) був запущений на незвичайну орбіту 74°; це наштовхує на думку, що апарат, можливо, був варіантом секретного супутника Misty.

Передбачається, що оптика цих супутників з головним дзеркалом до 2,4 м в діаметрі дозволяє їм отримувати зображення поверхні Землі до ~15 см на піксель.

Нагадаємо: Ракета-носій Delta IV Heavy 20 січня 2019 року вивела на орбіту супутник в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США.