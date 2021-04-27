Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону

Вівторок, 27 квітня 2021, 00:48
У космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону

У Сполучених Штатах 26 квітня о 23:47 за київським часом успішно запустили надважку ракету Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance із секретним вантажем Національного розвідувального управління США.

Джерело: United Launch Alliance, Liga.net

Деталі: Це був 13-й запуск ракети в конфігурації "Хеві".

За кілька секунд до відриву ракети від землі в систему двигунів для їхнього охолодження впорснули рідкий водень, який планово спалахнув.

Коли горів "непідкислений" O2 водень, з боку здавалося, ніби трапилася аварія, і ракета зараз вибухне. Це особливість Delta IV Heavy.

Трансляція закінчилася відразу після "відстрілу" половинок головного обтічника. Таймлайну після цього немає, адже місія засекречена.

Попередній KH-11 (17) був запущений на незвичайну орбіту 74°; це наштовхує на думку, що апарат, можливо, був варіантом секретного супутника Misty.

Передбачається, що оптика цих супутників з головним дзеркалом до 2,4 м в діаметрі дозволяє їм отримувати зображення поверхні Землі до ~15 см на піксель.

Нагадаємо: Ракета-носій Delta IV Heavy 20 січня 2019 року вивела на орбіту супутник в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкосмос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону, анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – Держдеп
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: