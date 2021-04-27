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В космос успешно запустили ракету с секретным грузом Пентагона

Вторник, 27 апреля 2021, 00:48
В космос успешно запустили ракету с секретным грузом Пентагона

В Соединенных Штатах 26 апреля в 23:47 по киевскому времени успешно запустили супертяжелую ракету Delta IV Heavy компании United Launch Alliance с секретным грузом Национального разведывательного управления США.

Источник: United Launch Alliance, Liga.net

Детали: Это был 13-й запуск ракеты в конфигурации "Хэви".

За несколько секунд до отрыва ракеты от земли в систему двигателей для их охлаждения впрыснули жидкий водород, который планово вспыхнул.

Когда горел "неподкисленный" O2 водород, со стороны казалось, будто бы случилась авария и ракета сейчас взорвется. Это особенность Delta IV Heavy.

Трансляция закончилась сразу после "отстрела" половинок головного обтекателя. Таймлайн после этого нет, ведь миссия засекречена.

Предыдущий KH-11 (17) был запущен на необычную орбиту 74°; это наталкивает на мысль, что аппарат, возможно, был вариантом секретного спутника Misty.

Предполагается, что оптика этих спутников с главным зеркалом до 2,4 м в диаметре позволяет получать изображения поверхности Земли до ~15 см на пиксель.

Напомним: Ракета-носитель Delta IV Heavy 20 января 2019 года вывела на орбиту спутник в интересах Нацуправления военно-космической разведки США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
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