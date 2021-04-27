Канада продолжит делать прививки вакцинами Johnson & Johnson и AstraZeneca

Канада заявила, что продолжает использование вакцины против корнавирусу Johnson & Johnson и AstraZeneca, несмотря на редкие случаи образования тромбов после прививок.

Источник: Reuters

Федеральное министерство здравоохранения Канады заявило, что "продолжает рассматривать преимущества вакцинации, чтобы преобладать эти очень редкие потенциальные риски, и поддерживает использование вакцин Janssen и AstraZeneca".

Первые поставки в Канаду вакцины Johnson & Johnson должны состояться на этой неделе.

Предыстория: