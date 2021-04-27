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Канада продолжит делать прививки вакцинами Johnson & Johnson и AstraZeneca

Вторник, 27 апреля 2021, 02:45
Канада продолжит делать прививки вакцинами Johnson & Johnson и AstraZeneca

Канада заявила, что продолжает использование вакцины против корнавирусу Johnson & Johnson и AstraZeneca, несмотря на редкие случаи образования тромбов после прививок.

Источник: Reuters

Федеральное министерство здравоохранения Канады заявило, что "продолжает рассматривать преимущества вакцинации, чтобы преобладать эти очень редкие потенциальные риски, и поддерживает использование вакцин Janssen и AstraZeneca".

Первые поставки в Канаду вакцины Johnson & Johnson должны состояться на этой неделе.

Предыстория:

  • Правительство Канады заявило в марте, что не будет отказываться от массового прививания вакциной AstraZeneca, поскольку не видит рисков в применения препарата.
  • Канада в марте заказала из Индии 500 000 доз вакцины AstraZeneca.
  • Правительство Канады в марте одобрило использование вакцины от коронавируса Jansen разработки компании Johnson & Johnson.

Темы: Канадавакцинация
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