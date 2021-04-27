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За вихідні на Донбасі зафіксували майже 400 порушень тиші – місія ОБСЄ

Вівторок, 27 квітня 2021, 04:44

Місія ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 23 до вечора 25 квітня 391 порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Джерело: Звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 26 квітня, Укрінформ

Дослівно: "У період із вечора 23-го до вечора 25 квітня в Донецькій області СММ зафіксувала 382 порушення режиму припинення вогню, включно з 297 вибухами невизначеного походження".

Деталі: У звіті зазначають, що більшість порушень сталися в районах на південний схід від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька) та на захід від Донецька.

Вранці та ввечері 24 квітня такі випадки фіксувалися на захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а ввечері 23-го і 24 квітня – на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

Водночас у Луганській області СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, включно з 2 вибухами невизначеного походження.

За даними спостерігачів, більшість порушень тиші сталися в районах на східно-південний схід від Станиці Луганської (підконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

Нагадаємо: 26 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників, одного поранили.

Теми: ДонбасОБСЄвійна


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