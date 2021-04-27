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За выходные на Донбассе зафиксировали почти 400 нарушений тишины – миссия ОБСЕ

Вторник, 27 апреля 2021, 04:44

Миссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 апреля 391 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 26 апреля, Укринформ

Дословно: "В период с вечера 23-го к вечеру 25 апреля в Донецкой области СММ зафиксировала 382 нарушения режима прекращения огня, включая 297 взрывами неопределенного происхождения".

Детали: В отчете отмечают, что большинство нарушений произошли в районах юго-восточнее Авдеевки (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка) и к западу от Донецка.

Утром и вечером 24 апреля такие случаи фиксировались к западу от Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а вечером 23-го и 24 апреля - к северу от р. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня, включая 2 взрывами неопределенного происхождения.

По данным наблюдателей, большинство нарушений тишины произошли в районах восточно-юго-востоку от Станицы Луганской (подконтрольна правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).

Напомним: 26 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников, одного ранили.

Темы: ДонбассОБСЕвойна


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