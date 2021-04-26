Окупанти поранили українського військового на Донбасі
Понеділок, 26 квітня 2021, 21:48
26 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників, одного поранили.
Джерело: ОТУ "Північ"
Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний".
Деталі: Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже майже домовились про великоднє перемир’я на Донбасі.
Українська правда