Окупанти поранили українського військового на Донбасі

26 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників, одного поранили.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний".

Деталі: Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

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