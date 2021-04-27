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У світовому рейтингу Україна опустилась на 21 місце за поширенням COVID-19

Вівторок, 27 квітня 2021, 05:48

За минулу добу у світі діагностували понад 671 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США і Туреччині, Україна займає 21 місце у світі, 8 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 319 тисяч нових інфікувань, у США – понад 47 тисяч, а у Туреччині – понад 37 тисяч випадків.

Окрім того, понад 29 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а в Ірані – понад 21 тисячу нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Колумбія.

Україна серед країн світу займає 21 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

 

У світі померли за добу 10 749 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 126 093 447 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 133 504 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • У неділю, 25 квітня, в Україні зареєстрували 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 061 особу, померли 195 хворих, одужали 6 910 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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