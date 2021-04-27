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В мировом рейтинге Украина опустилась на 21 место по распространению COVID-19

Вторник, 27 апреля 2021, 05:48

За минувшие сутки в мире диагностировали более 671 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Турции, Украины занимает 21 место в мире, 8 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 319 000 новых заражений, в США - более 47 000, а в Турции - более 37 000 случаев.

Кроме того, более 29 тысяч больных зарегистрировали в Бразилии, а в Иране - более 21 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 21 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.

 

В мире умерли за сутки 10749 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 126093447 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3133504 смерти от COVID-19.

Предыстория:

  • В воскресенье, 25 апреля, в Украине зарегистрировали 5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6 910 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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