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"У нас із законом все рівненько і чисто" – директор ВДНГ

Вівторок, 27 квітня 2021, 07:45
У нас із законом все рівненько і чисто – директор ВДНГ

Директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін розповів, як дізнався про заведену на нього кримінальну справу, і про те, як зараз працює ВДНГ.

Джерело: Мушкін в інтерв’ю УП

Пряма мова щодо "зустрічі" з правоохоронцями і 36-годинні обшуки: "Мені зателефонувала дружина. Каже тремтячим голосом: якісь мужики ломляться у двері (додому – УП). Я кажу: не відкривай, я зараз буду їхати.

Потім мені телефонує людина: "Ми стоїмо у вас під дверима, ваша дружина нам не відкриває. – Правильно робить, що не відкриває, а ви хто? – Я з поліції, ми з обшуком. – Тоді я зараз скажу адвокату, нехай приїжджає, і дружина відкриє, коли буде адвокат, я зараз приїду".

Як тільки я збирався виходити з кабінету, зайшли багато людей, сказали, що обшук в офісі, і не можна піти".

Деталі: Так, за словами Мушкіна, він і дізнався про існування кримінальної справи. Запевняє, що причини йому не відомі досі.

В ухвалі суду, який дав дозвіл на обшуки, лише вказано, що розслідування ведеться за статтею "зловживання службовим становищем", що передбачає збитки для держпідприємства.

Щодо нинішнього стану речей Експоцентру Мушкін каже: "Мені, насправді, спокійно, тому що я знаю, що у нас із законом все рівненько і чисто. У нас тут немає ніяких зловживань. Все, що заробляє Експоцентр, йде тільки на рахунки Експоцентру".

Довідково: Комплекс "Експоцентр України" розташований в Голосіївському районі Києва. Звичне ВДНГ – більше не є офіційною назвою, але настільки закріпилось за цими 287 гектарами, що залишилось тут в якості бренду.

Експоцентр – це майже дві сотні споруд, у тому числі, пам’ятки архітектури та містобудування, фонтани, оранжереї, лісопаркова зона і навіть водонапірна башта.

За минулий рік тут проводили дозвілля 3,8 мільйона людей. Щороку на території ВДНГ відбуваються виставки, фестивалі й інші заходи.

Передісторія:

  • Генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін 13 квітня повідомив, що поліція та Служба безпеки проводять обшуки у павільйонах виставкового центру та в нього вдома.

Українська правда

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Теми: культураКиївобшукиземля
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