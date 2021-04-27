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"У нас с законом все ровненько и чисто" – директор ВДНХ

Вторник, 27 апреля 2021, 07:45
У нас с законом все ровненько и чисто – директор ВДНХ

Директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин рассказал, как узнал о заведенном на него уголовном деле, и о том, как сейчас работает ВДНХ.

Источник: Мушкин в интервью УП

Прямая речь о "встрече" с правоохранителями и 36-часовых обысках: "Мне позвонила жена. Говорит дрожащим голосом: какие-то мужики ломятся в двери (домой – УП). Я говорю: не открывай, я сейчас буду ехать.

Потом мне звонит человек: "Мы стоим у вас под дверью, ваша жена нам не открывает. - Правильно делает, что не открывает, а вы кто? - Я из полиции, мы с обыском. - Тогда я сейчас скажу адвокату, пусть приезжает, и жена откроет, когда будет адвокат, я сейчас приеду".

Как только я собирался выходить из кабинета, зашло много людей, сказали, что обыск в офисе, и нельзя уйти".

Детали: Так, по словам Мушкина, он и узнал о существовании уголовного дела. Уверяет, что причины ему не известны до сих пор.

В постановлении суда, который дал разрешение на обыски, только указано, что расследование ведется по статье "злоупотребление служебным положением", предусматривающий убытки госпредприятия.

Что касается нынешнего положения вещей в Экспоцентре, Мушкин говорит: "Мне на самом деле спокойно, потому что я знаю, что у нас с законом все ровненько и чисто. У нас здесь нет никаких злоупотреблений. Все, что зарабатывает Экспоцентр, идет только на счета Экспоцентра".

Справка: Комплекс "Экспоцентр Украины" расположен в Голосеевском районе Киева. Обычное ВДНХ - больше не является официальным названием, но настолько закрепилось за этими 287 гектарами, что осталось здесь в качестве бренда.

Экспоцентр - это почти две сотни сооружений, в том числе, памятники архитектуры и градостроительства, фонтаны, оранжереи, лесопарковая зона и даже водонапорная башня.

За прошлый год здесь проводили досуг 3,8 миллиона человек. Ежегодно на территории ВДНХ проходят выставки, фестивали и другие мероприятия.

Предыстория:

  • Генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин 13 апреля сообщил, что полиция и Служба безопасности проводят обыски в павильонах выставочного центра и у него дома.

Украинская правда

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Темы: культураКиевобыскиземля
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